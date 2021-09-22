В "Слуге народа" подтвердили, что Малюська может осенью быть отправлен в отставку

Об этом сказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик, передает RegioNews со ссылкой на Украинские Новости.

Ротация кадров может случиться с каждым из министров. Вокруг действующего министра юстиции еще с весны идут обсуждения возможного увольнения ... я считаю, что такая ситуация возможна, но я бы не забегал вперед, все будет известно позже, - сказал Божик, отвечая на вопрос о возможности отставки Малюськи осенью.

По его словам, если такие изменения и будут, а такая вероятность велика, то они должны проходить цивилизованным способом.

Божик называет "цивилизованным способом" то, что сначала министр должен прийти на заседание фракции монобольшинства, далее отчитаться в парламенте о своей работе и только после этого должны приниматься соответствующие кадровые решения, а не "просто взять и уволить его".

Как сообщалось, ранее в "Слуге народа" сказали, обсуждали ли на фракции отставку Разумкова.

Еще раньше Шмыгаль заявил о кадровых изменениях в правительстве, что у него нет претензий к министрам.