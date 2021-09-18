У "Слузі народу" сказали, чи обговорювали на фракції відставку Разумкова
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова
Однак цей сценарій у фракції не обговорювався, повідомив він 17 вересня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.
"Це реально (відставка Разумкова, - ред.) як сценарій, але станом на зараз такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що не збирається у відставку. Також він розповів, коли можуть відбутися відставки міністрів.
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