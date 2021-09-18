10:28  18 вересня
В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус
14:42  18 вересня
У Мін'юсті скаржаться на навмисне затягування ухвалення закону про олігархів
10:02  18 вересня
На Донбасі постраждали двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2021, 12:09 130

У "Слузі народу" сказали, чи обговорювали на фракції відставку Разумкова

18 вересня 2021, 12:09 130
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова

Однак цей сценарій у фракції не обговорювався, повідомив він 17 вересня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

"Це реально (відставка Разумкова, - ред.) як сценарій, але станом на зараз такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що не збирається у відставку. Також він розповів, коли можуть відбутися відставки міністрів.

Україна Верховна Рада Дмитро Разумков парламент Арахамія Давид

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua