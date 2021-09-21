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21 сентября 2021, 19:09 133

"Слуга народа" в Черновицком облсовете не будет голосовать за недоверие председателю ОГА - заявление

21 сентября 2021, 19:09 133
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Фото: Facebook-страница "Слуга народа - Черновцы"
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Депутаты фракции "Слуга Народа" в Черновицком облсовете не будут голосовать за выражение недоверия главе ОГА Сергею Осачуку

Об этом говорится в заявлении областной организации партии на странице в Facebook, передает RegioNews.

На заседании фракции заявление районного совета о выражении недоверия главе ОГА признали таким, что "не соответствует принципам верховенства права" и является "политически мотивированным". На заседании присутствовал глава ОГА Сергей Осачук и его заместитель Богдан Ковалюк.

Фракция "Слуга народа" является крупнейшей в облсовете. Она насчитывает одиннадцать депутатов. Всего в нынешнем составе рады 64 депутата. Согласно закону, полномочия главы ОГА президент может прекратить, если две трети депутатов областного совета проголосуют за выражение недоверия главе ОГА.

Как сообщалось, 17 сентября в Черновцах райсовет выразил недоверие председателю ОГА.

Буковина Слуга народа конфликт Сергей Осачук райсовет недоверие

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