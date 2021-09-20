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20 вересня 2021, 21:09 1150

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету

20 вересня 2021, 21:09 1150
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету

Про це пише RegioNews з посиланням на указ, опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, в першу чергу повинні отримати фінансування:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям - підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;
- виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
- розвиток Військово-Морських сил;
- посилення територіальної оборони;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.

Як повідомлялося, РНБО запровадила санкції проти осіб, що причетні до виборів до Держдуми РФ у Криму та Донбасі.

Також в РНБО розповіли, скільки українців на окупований територіях отримали російські паспорти.

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