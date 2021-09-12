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12 вересня 2021, 14:50 88

Данілов розповів, чи можуть в Україні ввести санкції проти Портнова

12 вересня 2021, 14:50 88
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що для запровадження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента Януковича, ексдепутата Андрія Портнова потрібні "докази"

Як пише RegioNews, про це Данілов заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби", – заявив Данілов.

Він наголосив, що як тільки будуть відповідні докази й подання до РНБО, то таке питання там можуть почати відпрацьовувати.

Відомо, що Андрій Портнов був депутатом Верховної Ради V і VI скликань у складі фракції "Блок Юлії Тимошенко" (БЮТ), а згодом — заступником глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича. Він повернувся до Києва в травні 2019-го після того, як залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.

Нагадаємо, раніше Данілов назвав завдання "номер один" для України.

РНБО Андрій Портнов Олексій Данилов РНБО санкції

 
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