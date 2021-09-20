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20 сентября 2021, 21:09 1125

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета

20 сентября 2021, 21:09 1125
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на указ, опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, в первую очередь должны получить финансирование:
- развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;
- выполнение Национальной разведывательной программы на 2021 - 2025 годы;
- реализация социальных гарантий военнослужащим - повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечение жильем;
- выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;
- развитие Военно-Морских сил;
- усиление территориальной обороны;
- реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против лиц, причастных к выборам в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе.

Также в СНБО рассказали, сколько украинцев на оккупированный территориях получили российские паспорта.

СНБО указ президент Владимир Зеленский оборона

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