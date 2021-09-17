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17 вересня 2021, 21:25 12

В РНБО розповіли, скільки українців на окупований територіях отримали російські паспорти

17 вересня 2021, 21:25 12
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На тимчасово окупованих українських територіях російські паспорти отримали до 740 тисяч громадян України

Як передає RegioNews, про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов

"Статистика є різною. У нас є цифра 630 тисяч. І є цифра 740 тисяч. Йдеться про тих, хто подають заявки. Дуже багато людей подають заявки, а потім не їдуть оформлювати цей паспорт. У них там ціла туристична індустрія: вони не всім видають паспорти на території окупованих Донецької та Луганської областей, а вивозять частину людей в Ростовську область", – зазначив Данілов.

Разом з тим він зауважив, що темпи паспортизації окупований території сповільнилися.

На запитання, чи планує РНБО запровадити санкції проти українців з окупованих територій, які отримали російський паспорт, Данілов зауважив, що без паспорту "людина не має можливостей для існування".

"Вони отримують ці "аусвайси”, як за часів Другої світової війни ("аусвайс” під час німецької окупації України – видане окупантами посвідчення особи, – Ред.). Гітлер їх видавав, щоб людина виживала. Такі самі "аусвайси” видають сьогодні на території Донецької та Луганської областей, їх свого часу дуже багато видали в Криму. Справа в тому, що людина не має можливостей для існування в деяких випадках, якщо в неї немає цього документа", – пояснив Данілов.

За його словами, мешканці окупованих територій часто не можуть працевлаштуватися або отримати медичну допомогу без паспорта РФ.

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