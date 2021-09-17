РНБО запровадила санкції проти осіб, що причетні до виборів до Держдуми РФ у Криму та Донбасі

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Рада Національної безпеки та оборони запровадила сакції проти осіб, що причетні до організації та проведення виборів до Держдуми Росії у Криму, Донецькій та Луганській областях.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Всі учасники цього процесу будуть під санкціями. Ми сьогодні відпрацювали перший список цих осіб…Вони отримають повний пакет санкцій", - розповів Данилов, додавши, що передбачається повний пакет санкцій.

Він уточнив, що санкції запроваджено, серед іншого проти 53 членів виборчих комісій, 33 кандидатів у депутати, а також сімох представників ФСБ, які, за даними РНБО причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. При цьому поіменного переліку Данилов не навів

Секретар РНБО також додав, що іноземці, які захочуть бути офіційними спостерігачами на виборах на окупованій частині України потраплять під сакції.