Резніков розповів про стратегію повернення Криму в Україну

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В Україні не розглядають можливість силового повернення Криму, планується використовувати лише політико-дипломатичний шлях

Як передає RegioNews, про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю для "Ліга.net".

Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.

На його думку, наразі від дій Росії на морі страждають також й інші країни, включно й країни НАТО.

Раніше повідомлялось, що на офіційній зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство. За результатами зустрічі країни опублікували заяву про стратегічне партнерство, у якій йдеться, зокрема, про протидію російській агресії.