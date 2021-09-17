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17 сентября 2021, 14:09 1686

На футбольном матче в Киеве чиновники советовались с олигархами – СМИ

17 сентября 2021, 14:09 1686
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Фото УП
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На футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика", который прошел в Киеве 14 сентября, было много высокопоставленных лиц и они вели переговоры просто в VIP-ложе

Об этом сообщат ZN.ua и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

На этот матч съехались влиятельные люди. Их можно было видеть в VIP-ложе.

Так, бизнесмен Игорь Коломойский, например, общался с руководителем фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией.

Также были в VIP-ложе экс-нардеп и президент ФК "Заря" Евгений Геллер, руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Олег Немчинов, вице-премьер Олег Уруский, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов, депутаты Николай Тищенко и Андрей Иванчук, первый заместитель председателя консультативно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, футбольные завсегдатаи братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и другие.

Два источника "Украинской правды" говорят, что Давид Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Один источник УП сообщил, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов имел беседу с Игорем Коломойским. ZN.ua сообщает, что эта закрытая беседа длилась 30 минут.

Еще от одного из тех, кто был в ложе, известно о разговоре Коломойского с Витренко.

Как сообщалось, в "Слуге народа" не видят оснований отправлять в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

Раньше Зеленский рассказал, как избавиться от олигархов.

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