У "Слузі народу" не бачать підстав відправляти до Венеційської комісії законопроєкт про олігархів

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У комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної вважають, що немає підстав надсилати на експертизу Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію, який парламент ухвалив за основу 1 липня

Як передає RegioNews, про це в коментарі журналістам у кулуарах парламенту заявив очільник комітету, представник "Слуги народу" Данило Гетьманцев.

За його словами, жодних перешкод, які б завадили народним депутатам ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому не існує.

"Не має жодних перепон, перешкод, пояснень для депутата чому йому не голосувати за закон про деолігархізацію. Не можна на ефірах, на виборах, політичних заходах хаяти та ганьбити олігархів, а потім проголосувати проти. Це лукавство дуже велике чи шизофренія", — заявив Гетманцев.

Він також додав, що здивований позицією омбудсменки Людмили Денісової, яка висловила стурбованість щодо цього проєкту закону.

"У контексті того, що попри велику кількість законопроєктів, які стосуються прав громадян та розглядаються Верховною Радою, вона звернула увагу тільки на той законопроєкт, який стосується ну максимум 30-40 громадян нашої держави... Але це також є позиція. Так само як і позиція ВР дослухатися до цього висновку чи не дослухатися. Рішення буде приймати комітет, голова верховної ради. Але я вважаю, що у нас немає підстав відправляти цей законопроєкт до Венеційської комісії", — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, що напередодні Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що цей документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим в Раді. Вона закликала парламентарів направити законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії до розгляду у другому читанні. Відповідного листа омбудсменка направила голові ВР Дмитру Разумкову 2 вересня.