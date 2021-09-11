Малюська закликав нардепів розглянути законопроєкт про олігархів якомога швидше

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Міністр юстиції Денис Малюська пропонує парламенту проголосувати за закон про олігархів у другому читанні до надання висновків Венеціанської комісії

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.ua посилаючись на слова міністра під час форуму YES.

Я думаю, що суспільство може так сприймати (як затягування, – ред.). Щоб наш народ не відчував того, що нібито його обманюють і процес затягується, я б рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні, попри те, що Венеціанська комісія буде його розглядати", - зазначив Малюська.

На думку міністра, після другого читання документ буде відрізнятися від того, який зараз відправили на розгляд комісії, і "Венеційка" не зможе їх врахувати. Що саме зміниться у законопроєкті залежить від комітету Ради.

Раніше повідомлялось, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрямував законопроєкт про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії.