10:29  11 вересня
COVID в Україні: за добу виявили більше 3800 випадків зараження
10:42  11 вересня
У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів
10:06  11 вересня
На Донбасі загинув боєць ООС, ще троє військових отримали осколкові поранення
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2021, 12:39 21

В РНБО назвали завдання "номер один" для України: ліквідувати олігархічну систему

11 вересня 2021, 12:39 21
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ліквідація олігархічної системи є пріоритетом номер один для України, оскільки її існування може призвести до трагедії

Як передає RegioNews, про це Данілов заявив під час конференції YES Brainstorming.

Ліквідація олігархічної, кланової, монопольної, корумпованої системи, яка сьогодні, на превеликий жаль, ще існує в Україні, - це для нас завдання номер один", - вважає секретар РНБО.

На його думку, якщо Україна цього не зробить, цим можуть скористатися сусіди, які "із сокирою стоять біля порога".

І, коли ми говоримо про 30 років незалежності України - це може для нас дуже трагічно завершитися", - додав Данілов.

Раніше повідомлялось, що міністр юстиції Денис Малюська пропонує парламенту проголосувати за закон про олігархів у другому читанні до надання висновків Венеціанської комісії.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрямував законопроєкт про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії.

РНБО Олексій Данилов законопроєкт парламент олігархи депутати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua