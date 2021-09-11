В РНБО назвали завдання "номер один" для України: ліквідувати олігархічну систему

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ліквідація олігархічної системи є пріоритетом номер один для України, оскільки її існування може призвести до трагедії

Як передає RegioNews, про це Данілов заявив під час конференції YES Brainstorming.

Ліквідація олігархічної, кланової, монопольної, корумпованої системи, яка сьогодні, на превеликий жаль, ще існує в Україні, - це для нас завдання номер один", - вважає секретар РНБО.

На його думку, якщо Україна цього не зробить, цим можуть скористатися сусіди, які "із сокирою стоять біля порога".

І, коли ми говоримо про 30 років незалежності України - це може для нас дуже трагічно завершитися", - додав Данілов.

Раніше повідомлялось, що міністр юстиції Денис Малюська пропонує парламенту проголосувати за закон про олігархів у другому читанні до надання висновків Венеціанської комісії.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрямував законопроєкт про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії.