Зеленський розповів, як позбутися олігархів

Він вважає, що потрібно на законодавчому рівні змінювати цей процес

Він вважає, що потрібно на законодавчому рівні змінювати цей процес

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що позбутися олігархів в Україні можна, відібравши у них медіа-ресурси, і позбавивши їх впливу на депутатів.

Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю програмі "Axios", що виходить на платформі HBO, пише RegioNews з посиланням на Офіс президента

"Позбавлення від олігархів досягається двома шляхами: позбавити їх можливості мати "телевізор", той чи інший медіа-майданчик і позбавити їх можливості впливати на депутатів", - сказав він.

Зеленський додав, що хоче це зробити.

"Не просто рішення правоохоронців – когось взяти за ґрати, посадити когось. Я не проти того, щоб посадити всіх, хто порушує закон. Але замість одних прийдуть інші. Тому треба на законодавчому рівні змінювати цей процес. Я вважаю, що це можливо зробити", - повідомив він.

Раніше Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі".