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01 лютого 2021, 15:55 5

Зеленський розповів, як позбутися олігархів

01 лютого 2021, 15:55 5
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Він вважає, що потрібно на законодавчому рівні змінювати цей процес
Він вважає, що потрібно на законодавчому рівні змінювати цей процес
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський вважає, що позбутися олігархів в Україні можна, відібравши у них медіа-ресурси, і позбавивши їх впливу на депутатів. 

Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю програмі "Axios", що виходить на платформі HBO, пише RegioNews з посиланням на Офіс президента

"Позбавлення від олігархів досягається двома шляхами: позбавити їх можливості мати "телевізор", той чи інший медіа-майданчик і позбавити їх можливості впливати на депутатів", - сказав він.

Зеленський додав, що хоче це зробити.

"Не просто рішення правоохоронців – когось взяти за ґрати, посадити когось. Я не проти того, щоб посадити всіх, хто порушує закон. Але замість одних прийдуть інші. Тому треба на законодавчому рівні змінювати цей процес. Я вважаю, що це можливо зробити", - повідомив він.

Раніше Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі".

Україна бізнес Офіс президента президент олігархи

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