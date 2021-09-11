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11 вересня 2021, 14:12 2

РНБО планує розглянути появу олігархів через "банкопад" у країні

11 вересня 2021, 14:12 2
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Фото: з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони планує розглянути ситуацію в банківському секторі в Україні. Зокрема, появу олігархів через зловживання у цій сфері

Як передає RegioNews, про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час конференції YES Brainstorming.

Наступний кейс, який ми будемо розглядати на РНБО за дорученням президента – це як сталося, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після таких "банкопадів" у нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними", - зазначив він.

На його думку, зловживання Ігоря Коломойського з "ПриватБанком" не були б можливими без спільників у Національному банку.

"Тут прозвучало прізвище Ігоря Валерійовича Коломойського. Так от я можу сказати: якби не були спільники в Національному банку України, він жодним чином не міг би нічого робити. Це інституція, яка мала контролювати всі ці речі", - сказав він.

Як зазначає Данілов, всі ці люди продовжують працювати на своїх посадах, а мають "іди одним гуртом до того процесу, який йде по Коломойському".

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ліквідація олігархічної системи є пріоритетом номер один для України, оскільки її існування може призвести до трагедії.

РНБО банки Олексій Данилов депутат олігархи

 
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