Проти нардепа Лероса оприлюднили компромат: у ДБР візьмуться за розслідування

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Правоохоронні органи планують почати розслідування компромату на позафракційного народного депутата Гео Лероса, оприлюдненого в медіа напередодні, в якому чоловік, схожий на нардепа Лероса, бере гроші за імітацію злочинів проти себе

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Так, зазначається, що на одному із Telegram-каналів було опубліковано відео, де особа, зовні схожа на нардепа Гео Лероса бере начебто 60 тисяч євро від невідомого чоловіка з метою імітації нападу на себе.

"Також на відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів", - повідомляють у ДБР.

На думку правоохоронців, дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Водночас у поліції заявили, що відео поширене в мережі буде долучене до матеріалів кримінального провадження. Правоохоронці пообіцяли ретельно вивчити відео, провести необхідні слідчі дії та експертні дослідження.

Свою реакцію на опубліковане відео та повідомлення правоохоронців опублікував також сам нардеп.

"На відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану. У мене є прості питання до авторів цього "творіння": Чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому(якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз? Невже зграя Зеленського так довго терпіла, і нарешті "увірвався терпець"? Чого чекали? Чому на відео замазано 70% екрану? Хто ж там? Де це знято і коли?", - написав Лерос.

Нагадаємо, 9 вересня у Раді Тищенко напав на Лероса. Згодом нардепи Лерос та Тищенко прокоментували бійку між собою. Пізніше Тищенко в церкві помолився за Гео Лероса.

Відомо також, що фракція "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді.