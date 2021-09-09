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09 вересня 2021, 13:18 173

Нардепи Лерос та Тищенко прокоментували бійку між собою

09 вересня 2021, 13:18 173
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Позафракційний народний депутат Гео Лерос не збирається подавати скаргу до Регламентного комітету у зв'язку з бійкою з представником "Слуги народу" Миколою Тищенком

Як передає RegioNews про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"На хворих людей не можна ображатися. Те, що об'єднує Зеленського, Єрмака і Тищенка — хвора свідомість. У них одне ДНК на трьох", - сказав Лерос.

Говорячи про бійку з Тищенком, Лерос висловив думку, що "Тищенко - це філія дій РНБО в парламенті".

"Зеленський абсолютно незаконно діє через інструмент РНБО. А його депутати, які є кримінальними авторитетам, діють точно також у парламенті", - підкреслив депутат

У свою чергу, нардеп від " Слуги народу" Микола Тищенко на питання про причини бійки з Гео Леросом відповів так: "Гео Лерос почав ображати президента, а президент — це інституція, за нього люди голосували його не можна ображати".

Нагадаємо, що 9 вересня у Раді побилися нардепи Микола Тищенко та Гео Лерос.

Інцидент стався, коли Лерос з трибуни вкотре виступив з критикою на адресу президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши їх в нібито зриві спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.

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