Против нардепа Лероса обнародовали компромат: в ГБР возьмутся за расследование

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Правоохранительные органы планируют начать расследование компромата на внефракционного народного депутата Гео Лероса, обнародованного в медиа накануне, в котором человек, похожий на нардепа Лероса, берет деньги за имитацию преступлений против себя

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Так, отмечается, что на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, где человек, внешне похожий на нардепа Гео Лероса берет вроде бы 60 тысяч евро от неизвестного мужчины с целью имитации нападения на себя.

"Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - сообщают в ГБР.

По мнению правоохранителей, действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

В то же время в полиции заявили, что видео распространенное в сети будет приобщено к материалам уголовного производства. Правоохранители пообещали тщательно изучить видео, провести необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Свою реакцию на опубликованное видео и сообщение правоохранителей опубликовал также сам нардеп.

"На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана. У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения": Возможно ли, чтобы данное видео было записано год-полтора назад(если принять во внимание тему видео), но получилось ли оно только сейчас? Неужели стая Зеленского так долго терпела, и наконец "лопнуло терпение"? Чего ждали? Почему на видео замазано 70% экрана? Кто же там? Где это снято и когда?",- написал Лерос.

Напомним, 9 сентября в Раде Тищенко напал на Лероса. Впоследствии нардепы Лерос и Тищенко прокомментировали драку между собой. Позже Тищенко в церкви помолился за Гео Лероса.

Известно также, что фракция "Слуга народа" будет предлагать отстранить Тищенко и Лероса на 5 заседаний из-за драки в Раде.