Тищенко в церкві помолився за Гео Лероса

Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко поставив в церкві свічку за здоров'я позафракційного народного депутата Гео Лероса, з яким у нього сталася конфлікт у Раді 9 вересня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook депутата Тищенка.

Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", - розповів Тищенко.

Нагадаємо, що 9 вересня у Раді побилися нардепи Микола Тищенко та Гео Лерос. Інцидент стався, коли Лерос з трибуни вкотре виступив з критикою на адресу президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши їх в нібито зриві спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.