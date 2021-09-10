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10 вересня 2021, 14:09 544

Тищенко в церкві помолився за Гео Лероса

10 вересня 2021, 14:09 544
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Фото: facebook.com/NikolayTishenko
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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко поставив в церкві свічку за здоров'я позафракційного народного депутата Гео Лероса, з яким у нього сталася конфлікт у Раді 9 вересня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook депутата Тищенка.

Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", - розповів Тищенко.

Нагадаємо, що 9 вересня у Раді побилися нардепи Микола Тищенко та Гео Лерос. Інцидент стався, коли Лерос з трибуни вкотре виступив з критикою на адресу президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши їх в нібито зриві спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.

Слуга народа конфлікт церква Гео Лерос Микола Тищенко

 
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