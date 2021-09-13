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13 вересня 2021, 19:39 9

ТСК Ради не викликатиме Зеленського у справі "вагнерівців" – Безугла

13 вересня 2021, 19:39 9
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Фото з відкритих джерел
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Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України не планує заслуховувати президента України Володимира Зеленського у справі "вагнерівців"

Про це повідомила керівник комісії Мар'яна Безугла на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це пов'язано з тим, що глава держави є недоторканною особою.

Якщо говорити про верховного головнокомандувача, то тимчасова слідча комісія не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною. Крім того, за результатами обробки матеріалів, які мають стосунок безпосередньо до справи оперативного листування та інших документів, які свідчать про конкретне прийняття рішень, у нас не виникало потреби, - сказала Безугла.

Водночас на запитання, чому не було заслухано главу Офісу президента Андрія Єрмака, керівник комісії пояснила, що він "не є особою, уповноваженою на прийняття рішень", а відповідно до того, у який спосіб працюють спеціальні служби, зокрема Головне управління розвідки Міноборони України, таким був колишній голова ГУР Василь Бурба, до якого виникає "дедалі більше запитань", оскільки ТСК виявила деякі спотворення інформації, яку отримували офіцери-виконавці на різних рівнях.

За словами Безуглої, ці спотворення інформації виходили саме від Бурби.

Як повідомлялося, Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".

Володимир Зеленський Верховна Рада ТСК справа вагнерівців Мар'яна Безугла

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