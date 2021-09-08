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08 вересня 2021, 11:42 315

У Раді вимагають створити ТСК щодо розслідування обставин смерті мера Кривого Рогу

08 вересня 2021, 11:42 315
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Фото: скріншот відео
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Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич запропонував створити у парламенті тимчасову слідчу комісію щодо розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова

Як передає RegioNews, про це депутат заявив під час виступу в Раді.

"Хочу від імені фракції звернутися, колеги, до всіх нас. Ви знаєте, що відбулася в Кривому Розі трагедія. Загинув криворізький міський голова Костянтин Павлов. І ми отримали звернення Криворізької міської ради щодо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про вивчення і розслідування обставин смерті Костянтина Павлова", – заявив Шуфрич.

За його словами, нардепи від його політсили не вірять у версію самогубства Павлова.

"Я не вірю, що він пішов із життя саме таким шляхом. Ми маємо об'єктивно зробити все, щоби поза політикою дізнатися про те, що відбулося насправді", - зазначив Шуфрич.

Нагадаємо, 15 серпня знайшли вбитим мера Кривого рогу Костянтина Павлова.

Через це у поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Згодом з'ясувалося, що у поліції назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу: його могли довести до самогубства.

ВР розслідування ОПЗЖ парламент комісія ТСК

 
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