У Раді вимагають створити ТСК щодо розслідування обставин смерті мера Кривого Рогу
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич запропонував створити у парламенті тимчасову слідчу комісію щодо розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова
Як передає RegioNews, про це депутат заявив під час виступу в Раді.
"Хочу від імені фракції звернутися, колеги, до всіх нас. Ви знаєте, що відбулася в Кривому Розі трагедія. Загинув криворізький міський голова Костянтин Павлов. І ми отримали звернення Криворізької міської ради щодо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про вивчення і розслідування обставин смерті Костянтина Павлова", – заявив Шуфрич.
За його словами, нардепи від його політсили не вірять у версію самогубства Павлова.
"Я не вірю, що він пішов із життя саме таким шляхом. Ми маємо об'єктивно зробити все, щоби поза політикою дізнатися про те, що відбулося насправді", - зазначив Шуфрич.
Нагадаємо, 15 серпня знайшли вбитим мера Кривого рогу Костянтина Павлова.
Через це у поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.
Згодом з'ясувалося, що у поліції назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу: його могли довести до самогубства.