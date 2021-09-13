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13 сентября 2021, 19:39 11

ВСК Рады не будет вызывать Зеленского по делу "вагнеровцев" - Безуглая

13 сентября 2021, 19:39 11
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Фото из открытых источников
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Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины не планирует заслушивать президента Украины Владимира Зеленского по делу "вагнеровцев"

Об этом сообщила руководитель комиссии Марьяна Безуглая на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это связано с тем, что глава государства является неприкосновенным лицом.

Если говорить о верховном главнокомандующем, то временная следственная комиссия не имеет права его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным. Кроме того, по результатам обработки материалов, которые имеют отношение непосредственно к делу оперативной переписки и других документов, свидетельствующих о конкретном принятии решений, у нас не возникало необходимости, - сказала Безуглая.

В то же время на вопрос, почему не был заслушан глава Офиса президента Андрей Ермак, руководитель комиссии пояснила, что он "не является лицом, уполномоченным на принятие решений", а в соответствии с тем, как работают специальные службы, в частности Главное управление разведки Минобороны Украины, таким был бывший председатель ГУР Василий Бурба, до которого возникает "все больше вопросов", поскольку ВСК выявила некоторые искажения информации, которую получали офицеры-исполнители на разных уровнях.

По словам Безуглой, эти искажения информации исходили именно от Бурбы.

Как сообщалось, Зеленский признался, что лично предупредил Лукашенко о спецоперации "вагнеровцев".

Владимир Зеленский Верховная Рада ВСК дело вагнеровцев Марьяна Безуглая

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