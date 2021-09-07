У Раді пропонують визнати ФСБ та Генштаб РФ терористичними організаціями

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Група депутатів від правлячої коаліції та групи "За майбутнє" пропонують визнати ФСБ та головне управління Генштабу Російської Федерації терористичними організаціями.

Як передає RegioNews, відповідний проєкт постанови за авторством чотирьох депутатів від фракції "Слуга народу" та групи "За майбутнє" зареєстровано на сайті парламенту.

Текст документу наразі відсутній.

Нагадаємо, що раніше група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №5560 "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці".