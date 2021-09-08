Рада не підтримала звернення до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО

Фото: Facebook "Слуги народу"

Парламент 8 серпня провалив голосування за відповідну постанову. Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226, пише RegioNews, посилаючись на сайт парламенту.

Проєкт постанови містив заклик Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів надати Україні статус основного союзника США поза НАТО (MNNA) на тлі загрози з боку Росії.

Перед голосуванням посол України у США Оксана Маркарова застерегла ВР від такого звернення, бо Україна прагне вступити в НАТО, а MNNA – це статус для країн, які не планують чи не можуть вступити в альянс.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також заявила, що така ініціатива нардепів за лічені дні після зустрічі президентів США та України "виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія".

Нагадаємо, що у "Слузі народу" також заявляли, що не будуть голосувати за звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.