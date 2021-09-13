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13 сентября 2021, 18:27 3

Определены три финалиста конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы

13 сентября 2021, 18:27 3
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Фото из открытых источников
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Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила трех финалистов конкурса на занятие должности председателя Государственной налоговой службы - это и. о. председателя ГНС Евгений Олейников и его заместительницы Наталья Рубан и Наталья Калениченко

Об этом говорится в протоколе заседания комиссии, передает RegioNews.

К тестированию на знание законодательства и на абстрактное мышление допущены 7 кандидатов: Владимир Величко, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Зенин, Наталья Калениченко, Александр Кучеренко, Евгений Олейников, Наталья Рубан.

Эти же 7 кандидатов прошли оценивание на владение иностранным языком.

В протоколе говорится, что во время заседания 2 сентября Комиссия провела собеседования с 6 кандидатами и составила общий рейтинг.

Так, больше всего баллов набрали:

первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан (11,43);

и. о. председателя ГНС Евгений Олейников (11,23);

заместитель председателя Налоговой по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Наталья Калениченко (10,33);

нардеп от" Слуги народа " Марьян Заблоцкий (10,20).

Решили: внести субъекту назначение предложение по кандидатурам для определения победителя конкурса на занятие должности Председателя Государственной налоговой службы: 1. Рубан Наталья Ивановна – 11,43. 2. Олейников Евгений Владимирович – 11,23. 3. Калиниченко Наталья Григорьевна – 10,33, - отмечается в протоколе.

Как сообщалось, 14 апреля Кабмин назначил Любченко главой налоговой службы сроком на 5 лет.

А уже 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

Таким образом, должность главы Налоговой Службы стала вакантной.

кадры конкурс комиссия Кандидат налоговая служба

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