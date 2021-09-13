Определены три финалиста конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы
Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила трех финалистов конкурса на занятие должности председателя Государственной налоговой службы - это и. о. председателя ГНС Евгений Олейников и его заместительницы Наталья Рубан и Наталья Калениченко
Об этом говорится в протоколе заседания комиссии, передает RegioNews.
К тестированию на знание законодательства и на абстрактное мышление допущены 7 кандидатов: Владимир Величко, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Зенин, Наталья Калениченко, Александр Кучеренко, Евгений Олейников, Наталья Рубан.
Эти же 7 кандидатов прошли оценивание на владение иностранным языком.
В протоколе говорится, что во время заседания 2 сентября Комиссия провела собеседования с 6 кандидатами и составила общий рейтинг.
Так, больше всего баллов набрали:
первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан (11,43);
и. о. председателя ГНС Евгений Олейников (11,23);
заместитель председателя Налоговой по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Наталья Калениченко (10,33);
нардеп от" Слуги народа " Марьян Заблоцкий (10,20).
Решили: внести субъекту назначение предложение по кандидатурам для определения победителя конкурса на занятие должности Председателя Государственной налоговой службы: 1. Рубан Наталья Ивановна – 11,43. 2. Олейников Евгений Владимирович – 11,23. 3. Калиниченко Наталья Григорьевна – 10,33, - отмечается в протоколе.
Как сообщалось, 14 апреля Кабмин назначил Любченко главой налоговой службы сроком на 5 лет.
А уже 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.
Таким образом, должность главы Налоговой Службы стала вакантной.