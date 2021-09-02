На Донбасі окупанти знову гатили по наших військових з заборонених Мінськими угодами озброєнь

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Від початку цієї доби, 2 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Одного нашого выйськового поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосував артилерію калібру 100-мм.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що Мінськими угодами серед іншого заборонено використання мінометів 120 калібру та артилерії калібром 100 міліметрів

Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню