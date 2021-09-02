15:49  02 вересня
У столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт
13:26  02 вересня
У Дрогобичі демонтують будинок, через обвал якого загинули восьмеро людей
17:52  02 вересня
На Донбасі окупанти знову гатили по наших військових з заборонених Мінськими угодами озброєнь
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2021, 17:52 4

На Донбасі окупанти знову гатили по наших військових з заборонених Мінськими угодами озброєнь

02 вересня 2021, 17:52 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку цієї доби, 2 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Одного нашого выйськового поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосував артилерію калібру 100-мм.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що Мінськими угодами серед іншого заборонено використання мінометів 120 калібру та артилерії калібром 100 міліметрів

Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Донбас ООС обстріли ЗСУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua