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03 серпня 2021, 13:14 16

Посадовцям тимчасово заборонили відвідувати зону ООС

03 серпня 2021, 13:14 16
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Фото: Facebook
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Через введення заборони на відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил був скасований візит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на Донбас

Як передає RegioNews, відповідну заборону впровадив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У Раді повідомляють, що метою відрядження Разумкова мало стати ознайомлення з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування з місцевими жителями і військовослужбовцями української армії.

Раніше повідомлялось, що Зеленський в Авдіївці представив нового командувача Об’єднаних сил Олександра Павлюка.

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Валерій Залужний ООС Донбас війна ВР Дмитро Разумков

 
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