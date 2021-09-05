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05 сентября 2021, 11:49 772

Главнокомандующий ВСУ назвал правдой "песню о Путине" на репетиции парада

05 сентября 2021, 11:49 772
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Фото из открытых источников
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Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назвал правдивой песню-кричалку "Путин — х***о", которую на репетиции военного парада на Крещатике выкрикивали военные

Как передает RegioNews, об этом Залужный сказал в интервью Янине Соколовой.

Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала, — сказал Залужный.

Также главнокомандующий сказал, что не прочь проехаться на танке Красной площадью и Арбатом.

Но аккуратно, потому что это памятник, — уточнил он.

Как известно, украинские военные на двух репетициях парада ко Дню Независимости спели известную фанатскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Как сообщалось, Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным.

Между тем Украинская делегация в ТКГ заявляет, что страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными.

Также по информации Минобороны, на Донбассе вражеские войска усиливают боевую подготовку.

Владимир Путин Валерий Залужный ВСУ Интервью главнокомандующий ВСУ

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