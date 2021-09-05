Главнокомандующий ВСУ назвал правдой "песню о Путине" на репетиции парада
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назвал правдивой песню-кричалку "Путин — х***о", которую на репетиции военного парада на Крещатике выкрикивали военные
Как передает RegioNews, об этом Залужный сказал в интервью Янине Соколовой.
Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала, — сказал Залужный.
Также главнокомандующий сказал, что не прочь проехаться на танке Красной площадью и Арбатом.
Но аккуратно, потому что это памятник, — уточнил он.
Как известно, украинские военные на двух репетициях парада ко Дню Независимости спели известную фанатскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.
Как сообщалось, Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным.