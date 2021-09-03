На Донбасі ворожі війська посилюють бойову підготовку - Міноборони
Командування Збройних Сил РФ продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угрупування російсько-окупаційних військ на Донбасі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1,2 АК", - йдеться у повідомленні.
Для підвищення бойових можливостей російсько-окупаційних військ, було проведено:
- бойове злагодження рот у сформованих БТГр;
- тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА.
Також окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС.
Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ. Через обстріли отримав поранення боєць ООС.
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