На Донбасі ворожі війська посилюють бойову підготовку - Міноборони

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Командування Збройних Сил РФ продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угрупування російсько-окупаційних військ на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1,2 АК", - йдеться у повідомленні.

Для підвищення бойових можливостей російсько-окупаційних військ, було проведено:

бойове злагодження рот у сформованих БТГр;

тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА.

Також окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ. Через обстріли отримав поранення боєць ООС.