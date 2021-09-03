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Через обстріли на Донбасі отримав поранення боєць ООС
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03 вересня 2021, 13:49 137

На Донбасі ворожі війська посилюють бойову підготовку - Міноборони

03 вересня 2021, 13:49 137
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Фото: з відкритих джерел
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Командування Збройних Сил РФ продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угрупування російсько-окупаційних військ на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1,2 АК", - йдеться у повідомленні.

Для підвищення бойових можливостей російсько-окупаційних військ, було проведено:

  • бойове злагодження рот у сформованих БТГр;
  • тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА.

Також окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ. Через обстріли отримав поранення боєць ООС.

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