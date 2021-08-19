Зеленський знову заговорив про прямі перемовини з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернути в Україну кримських політв’язнів можна лише завдяки прямим перемовинам з Президентом РФ Володимиром Путіним

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Глави держави кримським журналістам, яке опублікувала Українська правда

"На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення саме під час Кримської платформи. В мене є перелік незмінних питань, які я обговорюю з усіма лідерами, на будь-якому форматі зустрічей. Питання ув’язнених кримчан я завжди піднімаю. На жаль, важіль рішень на боці Росії, яка об’єднує політв’язнів з окупацією Криму. Для Кремля ці люди не українські політв’язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим", - підкреслив Глава держави.

Зеленський також закликав лідерів держав активніше тиснути на Президента РФ Володимира Путіна у питанні повернення політв’язнів.

"Я закликаю, щоб лідери тих чи інших країн, які нас підтримують, щоб вони також активно працювали і тиснули на президента Росії. Президент РФ сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан", - зазначив Глава держави

Нагадаємо, що в середині червня Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться, незважаючи на затягування російської сторони з термінами.