КВУ назвали 12 найбільших нардепів-прогульників у Раді

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Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України, передає RegioNews.

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради у перші два роки роботи парламенту (серпень 2019-серпень 2021 років). За даними КВУ, 12 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради (не натискали "за”, "проти” чи "утримався”), - йдеться в повідомленні.

Зокрема, найнижчі показники у Вадима Столара (фракція "Опозиційна платформа — За життя” у ВР) - за два роки він взяв участь лише в 2,5% голосувань, Степана Івахіва (депутатська група "За майбутнє”) - 4%, Вадима Рабіновича ("ОПЗЖ”)– 5%, Андрія Деркача (позафракційний), Ігоря Абрамовича ("ОПЗЖ”) – 7%, Ігоря Палиці ("За майбутнє”), Олександра Дубінського (позафракційний), Дмитра Шенцева (позафракційний) – 8%, Тараса Козака ("ОПЗЖ”) – 9%, Олександра Гереги ("За майбутнє”), Юлії Льовочкіної ("ОПЗЖ”), Олександра Фельдмана ("ОПЗЖ”) – 10%.

Так, загалом упродовж двох років роботи парламенту дев’ятого скликання народні депутати фракції "ОПЗЖ” взяли участь лише в 46% голосувань, а члени депутатської групи "За майбутнє” - у 53%, що є найнижчими показниками серед усіх парламентаріїв.

Водночас, згідно з даними КВУ, найвищі показники голосувань показали депутати парламентських фракції "Слуга народу” (84%) та "Європейської солідарності” (80%). Окрім цього, парламентарії фракції "Голос” взяли участь у 74% голосувань, депутатської групи "Довіра” - у 71%, фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина” - у 63%.

Усього за два роки відбулося 9,5 тисяч голосувань.

Як повідомлялося, понад 50 нардепів від "Слуги народу" опинилися у гучних скандалах за два роки роботи у Раді.

Також чотири голови фракцій мають низькі показники голосування в Раді.