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01 вересня 2021, 14:44 347

Разумков не вірить, що депутати відмовляться від компенсацій з бюджету за оренду житла

01 вересня 2021, 14:44 347
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить перспективи скасування компенсацій з державного бюджету за оренду житла депутатам парламенту

Як передає RegioNews про це він заявив під час брифінгу.

При цьому Разумков зауважив, що він особисто за скасування таких компенсацій.

"Дивлячись на позицію моїх колег ... М'яко кажучи, не всі її підтримують, але, я вважаю, що все-таки це було б правильним прикладом", - сказав Разумков.

Водночас, очільник парламенту додав, що деякі депутати не беруть з держбюджету гроші, належні їм в якості компенсації за оренду житла, але багато роблять по-іншому.

"Я розумію, що у когось немає можливості, тут можна дивитися крізь пальці, а є ті, хто себе досить непогано почуває у фінансовому плані, і я впевнений, що могли б без цього жити", - додав він.

На запитання, яким чином Рада може скасувати компенсацію депутатам за винаймання житла, спікер зауважив, що для цього не потрібно окремого законопроєкту.

За його словами, скасування виплати відповідної компенсації не вимагає окремого законопроєкту.

"Це не на рівні законопроєкту, це через рішення Верховної Ради, але навряд чи воно буде підтримане всіма народними депутатами", - зазначив він.

Депутати Ради в липні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 3 млн гривень.

спікер Верховна Рада бюджет закон

 
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