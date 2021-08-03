Чотири голови фракцій мають низькі показники голосування в Раді - КВУ

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Комітет виборців склав рейтинг роботи лідерів фракцій Ради. За даними КВУ, окремі керівники фракцій фактично провалюють роботу в парламенті за певними напрямками

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КВУ.

Так, чотири лідери фракцій мають вкрай низькі показники участі в голосуваннях.

Зокрема, Давид Арахамія ("Слуга народу") та Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина") за період лютого-липня взяли участь лише в 45% голосувань.

Ще нижчі результати в співголів фракції "ОПЗЖ". Юрій Бойко за пів року взяв участь лише в 3% голосувань, Вадим Рабінович - в 0,4%.

Також окремі голови фракцій фактично ігнорують засідання парламентських комітетів. Рабінович взяв участь лише у 28% засіданнях Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Юрій Бойко був присутній на 42% засідань цього ж комітету. Юлія Тимошенко була зареєстрована на 63% Комітету з питань соціальної політики.

До того ж Рабінович був офіційно зареєстрований лише на 20% пленарних засіданнях Ради, Тимошенко - 53%.

Крім того, Арахамія, Бойко та Рабінович значно рідше за інших виступають у Раді. Так, за пів року голова "Слуги Народу" виступив лише 17 разів, співголови "ОПЗЖ" – 6 та 5 разів відповідно.

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли, хто з нардепів прогуляв Раду в червні.