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03 сентября 2021, 12:41 7

КИУ назвали 12 наибольших нардепов-прогульщиков

03 сентября 2021, 12:41 7
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Фото из открытых источников
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12 народных депутатов пропустили 90% голосований в течение двух лет работы Верховной Рады девятого созыва

Об этом свидетельствуют данные исследования Комитета избирателей Украины, передает RegioNews.

Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в первые два года работы парламента (август 2019-август 2021 годов). По данным КИУ, 12 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады (не нажимали "за”, "против” или "воздержался”), - говорится в сообщении.

В частности, самые низкие показатели у Вадима Столара (фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь” в ВР) - за два года он принял участие лишь в 2,5% голосований, Степана Ивахива (депутатская группа "За майбутне”) - 4%, Вадима Рабиновича ("ОПЗЖ”)– 5%, Андрея Деркача (внефракционный), Игоря Абрамовича ("ОПЗЖ”) – 7%, Игоря Палицы ("За майбутне”), Александра Дубинского (внефракционный), Дмитрия Шенцева (внефракционный) – 8%, Тараса Козака ("ОПЗЖ”) – 9%, Александра Гереги ("За майбутне”), Юлии Левочкиной ("ОПЗЖ”), Александра Фельдмана ("ОПЗЖ”) – 10%.

Так, в целом на протяжении двух лет работы парламента девятого созыва народные депутаты фракции "ОПЗЖ” приняли участие лишь в 46% голосований, а члены депутатской группы "За майбутне” - в 53%, что является самыми низкими показателями среди всех парламентариев.

В то же время, согласно данным КИУ, самые высокие показатели голосований показали депутаты парламентских фракции "Слуга народа” (84%) и "Европейской солидарности” (80%). Кроме этого, парламентарии фракции "Голос” приняли участие в 74% голосований, депутатской группы "Довира” - в 71%, фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина” - в 63%.

Всего за два года произошло 9,5 тысяч голосований.

Как сообщалось, более 50 нардепов от "Слуги народа" оказались в громких скандалах за два года работы в Раде.

Также четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде.

КИУ Верховная Рада депутаты голосование прогулы

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