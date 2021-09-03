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03 вересня 2021, 11:49 41

Нардепа та представників п'яти партій запросили у НАЗК для дачі пояснень

03 вересня 2021, 11:49 41
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Фото: з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 14 осіб для дачі пояснень щодо можливих порушень вимог законів "Про запобігання корупції та Про політичні партії в Україні"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі агентства.

Так, через подання недостовірних відомостей у декларації запросили народного депутата Миколу Задорожного та заступника начальника відділу ДФС Германа Андеса.

Крім того, до НАЗК запросили наступних представників політичних партій для з'ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності:

  • Дмитро Вершинін (ВО Демократи (Демократична партія);
  • Ігор Щедрін (Демократична сокира);
  • Вадим Підгородинський (Українська морська партія Сергія Ківалова);
  • Петро Симоненко (Комуністична партія України);
  • Ольга Безпалько (Рух справедливості).

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 68 декларацій посадовців, у тому числі 49 народних депутатів України та 9 депутатів місцевих рад.

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