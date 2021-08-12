Понад 50 нардепів від "Слуги народу" опинилися у гучних скандалах за два роки роботи у Раді

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Фігурантами гучних скандалів за два роки роботи у Верховній Раді стали 53 народні обранці від партії "Слуга народу"

Як передає RegioNews, про це свідчать дані аналізу, проведеного Комітетом виборців України.

Серед основних причин скандалів автори дослідження називають: звинувачення у корупції, неетичну поведінку "слуг", а також проросійські заяви нардепів.

У лідерах за кількістю публічних скандалів знаходяться Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Максим Бужанський та Давид Арахамія.

Це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції. Попри обіцянки В. Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції", - повідомив голова КВУ Олексій Кошель.

У комітеті зазначають, що деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів. Серед можливих причин такої ситуації у КВУ називають те, що формування виборчого списку на парламентських виборах відбувалося не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям.

В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації", - додав Кошель.

На його думку, велика кількість скандалів не лише знижує довіру громадян до дій влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту.

Раніше повідомлялось, що Комітет виборців склав рейтинг роботи лідерів фракцій Ради. За даними КВУ, окремі керівники фракцій фактично провалюють роботу в парламенті.

Раніше у КВУ також розповіли, хто з нардепів прогуляв Раду в червні.