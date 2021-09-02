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02 сентября 2021, 19:59 6

Украина получит от США еще $45 млн на гуманитарные нужды

02 сентября 2021, 19:59 6
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Фото из открытых источников
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Вашингтон выделяет дополнительные $45 млн для оказания гуманитарной помощи Украине

Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Эта помощь Соединенных Штатов даст возможность нашим международным гуманитарным партнерам и дальше поддерживать многих нуждающихся украинцев, по оценкам, 3,4 млн человек, включительно с теми, кто стал перемещенной лицом за конфликта с Россией на востоке Украины, - указано в заявлении.

Также в документе отмечается, что выделенные средства будут направлены на обеспечение людей едой, необходимыми медикаментами, водой и другими важными для жизни вещами.

Наше финансирование также поможет нашим партнерам установить контакты между членами семей, которые были разделены конфликтом, в некоторых случаях речь идет о воссоединении, - указано в заявлении.

Как сообщалось об итогах встречи Зеленского с Байденом: говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве.

Также Укроборонпром в США заключил сделок на 2,5 миллиарда долларов.

Кроме этого, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине.

США гуманитарная помощь финансирование Госдеп

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