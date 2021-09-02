Украина получит от США еще $45 млн на гуманитарные нужды
Вашингтон выделяет дополнительные $45 млн для оказания гуманитарной помощи Украине
Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Эта помощь Соединенных Штатов даст возможность нашим международным гуманитарным партнерам и дальше поддерживать многих нуждающихся украинцев, по оценкам, 3,4 млн человек, включительно с теми, кто стал перемещенной лицом за конфликта с Россией на востоке Украины, - указано в заявлении.
Также в документе отмечается, что выделенные средства будут направлены на обеспечение людей едой, необходимыми медикаментами, водой и другими важными для жизни вещами.
Наше финансирование также поможет нашим партнерам установить контакты между членами семей, которые были разделены конфликтом, в некоторых случаях речь идет о воссоединении, - указано в заявлении.
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