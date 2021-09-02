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Підсумки зустрічі Зеленського з Байденом: говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство
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02 вересня 2021, 08:32 120

Підсумки зустрічі Зеленського з Байденом: говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство

02 вересня 2021, 08:32 120
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Фото: з відкритих джерел
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Офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена тривала близько двох годин. За результатами зустрічі країни опублікували заяву про стратегічне партнерство, у якій йдеться, зокрема, про протидію російській агресії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента та результати брифінгу для журналістів після зустрічі президентів.

Так, президент Зеленський заявив, що довго говорив з Джо Байденом про Крим та Кримську платформу.

Багато разів звучало слово Крим. Починаючи від компліментарних речей про Кримську платформу. Багато разів говорили про Крим, тому що питання складне. Щодо деокупації, питання полонених", - заявив він.

Крім того, Зеленський запропонував Байдену участь у форматі переговорів із врегулювання ситуації на сході України на рівні президентів. Президент дав зрозуміти, що йдеться про новий формат переговорів, відмінний від "Нормандії".

"Щодо Донбасу, я запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів, - сказав він. - Це нова пропозиція для США, і вони будуть думати, який формат обрати".

Також Україна і США опублікували спільну заяву, що стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та "Північний потік-2".

Зокрема, у заяві вказано, що Україна й США активізують Комісію стратегічного партнерства, засідання якої відбудеться восени у Вашингтоні. США окреслили підтримку Кримської платформи та зазначили, що ніколи не визнають анексії Криму.

В оборонній сфері Сполучені Штати нададуть Україні допомогу у розмірі 60 млн доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.

Окрім того, передбачено надання Україні додаткової допомоги у розмірі 12,8 млн доларів для боротьби з коронавірусом, а також 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський передав президенту США Джозефу Байдену список з 450 імен українських полонених на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

Повідомлялося, що Зеленський у США представив план трансформації України.

Також Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

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