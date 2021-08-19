Голова Нацполіції Одещини подав у відставку - ЗМІ

Фото Facebook-сторінка Олега Беха

Голова Національної поліції в Одеській області Олег Бех подав у відставку. На цю посаду можуть призначити нинішнього начальника поліції Донецької області Миколу Семенишина

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронній системі.

Так, Бех подав у відставку. Замість нього буде Семенишин, - підтвердило джерело.

Видання зазначає, що Семенишин працює начальником поліції Донецької області з вересня 2017 року. До цього очолював обласні управління у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Майдану повернувся до органів.

Олег Бех був призначений головою Головного управління Національної поліції Одеської області у квітні 2019 року.

Як повідомлялося, у порту на Одещині виявили партію наркотиків на $10 млн. Правоохоронці Одещини виявили у порту "Південний" 50 брикетів з кокаїном у вантажі з бананами.

Раніше у ДТП на Одещині загинули троє поліцейських. В результаті аварії, що трапилася у Білгород-Дністровському районі Одеської області, загинули троє працівників поліції, а ще один - травмований.