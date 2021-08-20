Глава Нацполіції Харківщини подав у відставку

Фото: Facebook

Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель подав у відставку - він був на цій посаді майже дев'ять місяців

Як передає RegioNews, про це Рубель повідомив на сторінці в Facebook.

Настав час рухатися далі. Майже дев'ять місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими - для мене це вже історія" - написав Рубель.

Він також подякував співробітникам поліції Харківщини за професіоналізм, витримку і виснажливу роботу.

На думку Рубеля, завдяки зусиллям правоохоронців, на Харківщині громадяни можуть "відчувати себе в безпеці".

Про подальші кроки в кар'єрі ексначальника поліції поки не повідомляється.

Нагадаємо, 19 серпня депутати Харківської обласної ради під час позачергової сесії обрали Тетяну Єгорову-Луценко новим головою облради.