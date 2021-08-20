Глава Нацполіції Харківщини подав у відставку
Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель подав у відставку - він був на цій посаді майже дев'ять місяців
Як передає RegioNews, про це Рубель повідомив на сторінці в Facebook.
Настав час рухатися далі. Майже дев'ять місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими - для мене це вже історія" - написав Рубель.
Він також подякував співробітникам поліції Харківщини за професіоналізм, витримку і виснажливу роботу.
На думку Рубеля, завдяки зусиллям правоохоронців, на Харківщині громадяни можуть "відчувати себе в безпеці".
Про подальші кроки в кар'єрі ексначальника поліції поки не повідомляється.
Нагадаємо, 19 серпня депутати Харківської обласної ради під час позачергової сесії обрали Тетяну Єгорову-Луценко новим головою облради.