Начальник поліції Києва Крищенко подав у відставку - рапорт вже задовольнили

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Начальник Головного Управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко повідомив про те, що йде зі своєї посади. Рапорт про відставку задовольнили ще вчора

Як передає RegioNews, про це Крищенко написав у Facebook.

Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів", - написав Крищенко.

Він також подякував кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу.

Про свої плани на подальшу службу чи роботу Крищенко не повідомив.

Раніше повідомлялось, що за даними ЗМІ очільник поліції Києва Андрій Крищенко написав заяву про відставку. Речник столичної поліції це спростувала, однак очільник Нацполіції Ігор Клименко лише нагадав, що питання звільнення керівника столичної поліції в компетенції міністра внутрішніх справ.