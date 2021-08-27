Зеленский заявил об очистке в правоохранительной системе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжается процесс очистки в правоохранительной системе и результаты приблизились к "классным"

Как передает RegioNews, об этом президент заявил во время ток-шоу "Право на власть".

Так, президент считает, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.

Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очистки. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых других европейских государств", - сказал президент.

Напомним, предыдущий руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех ушел в отставку после двух лет службы в Одессе.

Также начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку - он был на этом посту почти девять месяцев.

11 августа начальник Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил о том, что уходит со своего поста.