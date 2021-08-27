09:01  27 августа
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
09:44  27 августа
Непогода в Украине: без света остались 64 населенных пункта
08:09  27 августа
На Донбассе зафиксировали три обстрела: травмирован военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
27 августа 2021, 08:49 24

Зеленский заявил об очистке в правоохранительной системе

27 августа 2021, 08:49 24
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжается процесс очистки в правоохранительной системе и результаты приблизились к "классным"

Как передает RegioNews, об этом президент заявил во время ток-шоу "Право на власть".

Так, президент считает, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.

Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очистки. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых других европейских государств", - сказал президент.

Напомним, предыдущий руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех ушел в отставку после двух лет службы в Одессе.

Также начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку - он был на этом посту почти девять месяцев.

11 августа начальник Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил о том, что уходит со своего поста.

полиция Нацполиция правоохранители президент Владимир Зеленский

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram