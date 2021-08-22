10:23  22 августа
Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки
14:16  22 августа
На Луганщине построили радиотелевизионную станцию, которая будет вещать на временно оккупированные территории
18:06  22 августа
Из-за обстрела боевиков в ООС погиб украинский боец
UA | RU
UA | RU
22 августа 2021, 15:37 8

Меркель в Киеве заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе

22 августа 2021, 15:37 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Зеленским заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе

Об этом сказала Меркель на совместном брифинге с президентом Украины, передает RegioNews.

Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, - заявила она.

Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать.

Как сообщалось, Федеральный канцлер Германии Меркель прилетела в Киев 22 августа.

Также Кличко не пустили к Меркель. Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь".

На совместном брифинге Зеленский подчеркнул, что хочет "видеть активные усилия партнеров" по давлению на РФ.

Ангела Меркель Владимир Зеленский РФ война президент

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину реальна - главнокомандующий ВСУ
22 августа 2021, 13:46
Офис генпрокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука
20 августа 2021, 17:18
Встречу Зеленського и Байдена перенесли на 31 августа - МИД
19 августа 2021, 11:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua