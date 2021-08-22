Меркель в Киеве заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе

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Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Зеленским заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе

Об этом сказала Меркель на совместном брифинге с президентом Украины, передает RegioNews.

Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, - заявила она.

Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать.

Как сообщалось, Федеральный канцлер Германии Меркель прилетела в Киев 22 августа.

Также Кличко не пустили к Меркель. Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь".