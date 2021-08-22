Зеленський хоче "бачити активні зусилля партнерів" щодо тиску на РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію
Про це заявив президент Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає RegioNews.
За його словам, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червного хреста.
Наша позиція щодо проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів, - заявив він.
Як повідомлялося, Федеральна канцлерка Німеччини Меркель прилетіла до Києва 22 серпня.
Також Кличка не пустили до Меркель. Мера Києва не пустили на зустріч канцлерки Німеччини в аеропорту "Бориспіль".
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