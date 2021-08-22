Зеленський хоче "бачити активні зусилля партнерів" щодо тиску на РФ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію

Про це заявив президент Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає RegioNews.

За його словам, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червного хреста.

Наша позиція щодо проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів, - заявив він.

Як повідомлялося, Федеральна канцлерка Німеччини Меркель прилетіла до Києва 22 серпня.

Також Кличка не пустили до Меркель. Мера Києва не пустили на зустріч канцлерки Німеччини в аеропорту "Бориспіль".