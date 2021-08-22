Кличка не пустили до Меркель
Мера Києва не пустили на зустріч канцлерки Німеччини в аеропорту "Бориспіль"
Про це повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Друзі! Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду, - написав Кличко.
Міський голова Києва зазначив, що таке в його практиці мера трапляється вперше.
Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?! – додав Кличко.
Як повідомлялося, Меркель прилітає до Києва 22 серпня.
Раніше, 18 серпня, партія "УДАР" назвала обшуки в КМДА політичним тиском.
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