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22 серпня 2021, 12:02 20

Кличка не пустили до Меркель

22 серпня 2021, 12:02 20
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Фото з відкритих джерел
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Мера Києва не пустили на зустріч канцлерки Німеччини в аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Друзі! Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду, - написав Кличко.

Міський голова Києва зазначив, що таке в його практиці мера трапляється вперше.

Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?! – додав Кличко.

Як повідомлялося, Меркель прилітає до Києва 22 серпня.

Раніше, 18 серпня, партія "УДАР" назвала обшуки в КМДА політичним тиском.

Читайте також: Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт.

Ангела Меркель заборона Віталій Кличко візит протокол

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