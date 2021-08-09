В ОП очікують, що Меркель прилетить до Києва 22 серпня
Федеральний канцлер Німеччини планує відвідати Україну 22 серпня
.Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку речника Президента України Володимира Зеленського Сергія Никифорова
"Канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня", - повідомив речник.
За його словами, під час перемовин будуть обговорюватися питання безпеки, двосторонні відносини та інші актуальні питання.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу "Північний потік-2" Як відомо, Німеччина є однією з країн-учасниць Нормандії.
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