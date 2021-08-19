РНБО ініціює заборону реклами ліків у ЗМІ
Рада національної безпеки та оборони ініціює тимчасову заборону реклами на телебаченні, радіо та друкованих ЗМІ
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави, це рішення введене в дію указом Президента України Володимира Зеленського.
Згідно з рішенням, Кабінет міністрів має накласти мораторій на рекламу ліків до 1 січня 2024 року. Заборона стосуватиметься:
лікарських засобів;
медичних виробів;
методів профілактики;
методів діагностики;
методів лікування та реабілітації.
Зазначається, що уряд також має забезпечити контроль за видачею ліків за рецептами. Однією з мотивацій рішення РНБО є боротьба за самолікуванням.
Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що розробка механізму реалізації рішення РНБО триватиме до кінця року.
"Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є і він буде використаний ефективно", – написав чиновник у своєму Телеграм.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону продажу ліків дітям.