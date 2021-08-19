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19 серпня 2021, 16:18 58

РНБО ініціює заборону реклами ліків у ЗМІ

19 серпня 2021, 16:18 58
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки та оборони ініціює тимчасову заборону реклами на телебаченні, радіо та друкованих ЗМІ

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави, це рішення введене в дію указом Президента України Володимира Зеленського.

Згідно з рішенням, Кабінет міністрів має накласти мораторій на рекламу ліків до 1 січня 2024 року. Заборона стосуватиметься:

лікарських засобів;

медичних виробів;

методів профілактики;

методів діагностики;

методів лікування та реабілітації.

Зазначається, що уряд також має забезпечити контроль за видачею ліків за рецептами. Однією з мотивацій рішення РНБО є боротьба за самолікуванням.

Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що розробка механізму реалізації рішення РНБО триватиме до кінця року.

"Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є і він буде використаний ефективно", – написав чиновник у своєму Телеграм.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону продажу ліків дітям.

РНБО реклама міністр ЗМІ ліки

 
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