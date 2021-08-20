Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийде
Мера столиці Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки й оборони, однак він не зможе бути на ньому присутнім
Про це він повідомив сам у Telegram, пише RegioNews.
Кличко заявив, що запрошення отримав за дві з половиною години до його початку.
"На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", - написав він.
Нагадаємо, що напередодні Кличко заявляв, що Рада національної безпеки та оборони може 20 серпня ухвалити рішення про його звільнення з посади очільника столичної міськдержадміністрації.
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