Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийде

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Мера столиці Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки й оборони, однак він не зможе бути на ньому присутнім

Про це він повідомив сам у Telegram, пише RegioNews.

Кличко заявив, що запрошення отримав за дві з половиною години до його початку.

"На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", - написав він.

Нагадаємо, що напередодні Кличко заявляв, що Рада національної безпеки та оборони може 20 серпня ухвалити рішення про його звільнення з посади очільника столичної міськдержадміністрації.