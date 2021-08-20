17:58  20 серпня
У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин
17:19  20 серпня
У курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 14:24 63

Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийде

20 серпня 2021, 14:24 63
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мера столиці Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки й оборони, однак він не зможе бути на ньому присутнім

Про це він повідомив сам у Telegram, пише RegioNews.

Кличко заявив, що запрошення отримав за дві з половиною години до його початку.

"На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", - написав він.

Нагадаємо, що напередодні Кличко заявляв, що Рада національної безпеки та оборони може 20 серпня ухвалити рішення про його звільнення з посади очільника столичної міськдержадміністрації.

Україна РНБО Київ РНБО Кличко Віталій

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua