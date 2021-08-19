Кличко заявив, що його можуть звільнити у п'ятницю рішенням РНБО

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Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що Рада національної безпеки та оборони може у п’ятницю 20 серпня ухвалити рішення про його звільнення з посади очільника столичної міськдержадміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на Українське Радіо

"Зараз РНБО може прийняти будь-яке рішення, всупереч ключовим речам. Якщо прийматимуть рішення про усунення Кличка із посади голови КМДА, то я не чіпляюся за крісло. Є Конституція України і Конституційний Суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА. У мешканців столиці хочуть забрати можливість обирати людину, відповідальну перед громадою. Кияни хочуть, аби їм призначали керівника чи обирати його самим?", - зазначив мер

Нагадаємо, що напередодні та сьогодні відбулися обшуки в столичних комунальних підприємствах. За результатами обшуків були оголошені підозри.