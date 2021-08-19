12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
13:38  19 серпня
ЄС визнав українські COVID-сертифікати - Шмигаль
08:11  19 серпня
Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 14:27 5657

Кличко заявив, що його можуть звільнити у п'ятницю рішенням РНБО

19 серпня 2021, 14:27 5657
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що Рада національної безпеки та оборони може у п’ятницю 20 серпня ухвалити рішення про його звільнення з посади очільника столичної міськдержадміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на Українське Радіо

"Зараз РНБО може прийняти будь-яке рішення, всупереч ключовим речам. Якщо прийматимуть рішення про усунення Кличка із посади голови КМДА, то я не чіпляюся за крісло. Є Конституція України і Конституційний Суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА. У мешканців столиці хочуть забрати можливість обирати людину, відповідальну перед громадою. Кияни хочуть, аби їм призначали керівника чи обирати його самим?", - зазначив мер

Нагадаємо, що напередодні та сьогодні відбулися обшуки в столичних комунальних підприємствах. За результатами обшуків були оголошені підозри.

обшуки мер Кличко Віталій КСУ КМДА

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram