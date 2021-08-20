Никифоров рассказал, почему на СНБО пригласили Кличко
Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за "развала архитектурного наследия Киева"
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифорова после заседания Совета нацбезопасности и обороны, передает RegioNews.
По словам Никифорова, Кличко пригласили на заседание из-за "развала архитектурного наследия Киева".
У нас архитектурное наследие Киева растворяется на глазах. Некоторые памятники архитектуры киевляне успевают отбить, некоторые нет, - назвал Никифоров причины вызова Кличко на заседание СНБО.
Как сообщалось, сегодня Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не пришел.
Между тем в Офисе президента назвали отговорками причину отсутствия Кличко на заседании СНБО.
Раньше Кличко заявил, что его могут уволить в пятницу решением СНБО.
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