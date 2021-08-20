17:58  20 августа
В Днепре мужчина на дверях апелляционного суда повесил фейковое объявление о карантине
17:19  20 августа
В курортной Кирилловке запретили отдыхающим вытаскивать медуз на берег
17:42  20 августа
В зоне ООС вновь затишье: c начала суток ни одного нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
20 августа 2021, 18:54 27

Никифоров рассказал, почему на СНБО пригласили Кличко

20 августа 2021, 18:54 27
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за "развала архитектурного наследия Киева"

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифорова после заседания Совета нацбезопасности и обороны, передает RegioNews.

По словам Никифорова, Кличко пригласили на заседание из-за "развала архитектурного наследия Киева".

У нас архитектурное наследие Киева растворяется на глазах. Некоторые памятники архитектуры киевляне успевают отбить, некоторые нет, - назвал Никифоров причины вызова Кличко на заседание СНБО.

Как сообщалось, сегодня Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не пришел.

Между тем в Офисе президента назвали отговорками причину отсутствия Кличко на заседании СНБО.

Раньше Кличко заявил, что его могут уволить в пятницу решением СНБО.

Виталий Кличко СНБО Сергей Никифоров брифинг

СНБО ввел санкции против нардепа Деркача, Шария и Гужвы
20 августа 2021, 18:38
СНБО инициирует запрет рекламы лекарств в СМИ
19 августа 2021, 16:18
Президент ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине
18 августа 2021, 22:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua